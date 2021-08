Dzeko attende notizie, intanto si presenta a Trigoria

Il bosniaco potrebbe andare a Milano in qualsiasi momento, intanto resta in attesa nella capitale

Ogni momento può essere quello buono per il trasferimento di Edin Dzeko dalla Roma all'Inter. Ma al momento il bosniaco è a Trigoria dove si è presentato poco fa per svolgere come previsto l'allenamento agli ordini di José Mourinho. Situazione comunque in via di evoluzione.