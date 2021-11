Dzeko, anche oggi allenamento a parte

Pare che il centravanti proverà ad essere disponibile per la gara della Bosnia contro l'Ucraina

Prosegue il percorso di recupero di Edin Dzeko. Secondo quanto filtra dal ritiro della Bosnia il centravanti nerazzurro questa mattina ha svolto ancora un allenamento individuale, caratterizzato da fitness ed esercizi vari, separato come specificato dai suoi compagni di squadra. Ovviamente le condizioni del calciatore continueranno ad essere valutate anche nelle prossime ore, ma per il momento pare quindi che Dzeko non debba rientrare in anticipo in Italia. O meglio, sebbene una decisione definitiva non è ancora stata presa, sembra che in ogni caso provi comunque ad essere disponibile per la sua Nazionale per la prossima partita contro l’Ucraina.