Dzeko a Sky: “Il mio impatto? Me lo aspettavo e così anche l’Inter”

Il bosniaco: "Lo scudetto? Non guardiamo così avanti, ogni mese ci sono sette partite"

Il suo ingresso in campo nella ripresa ha propiziato la rimonta dell'Inter. Edin Dzeko commenta così a Sky Sport il match vinto sul campo del Sassuolo: "Siamo entrati per fare la differenza, è quello che ci chiede il mister perché abbiamo tanti giocatori forti e non possiamo giocare tutti sempre. Sicuramente siamo anche un po' stanchi, ma quando entri devi dare più del 100%. Noi siamo entrati così e alla fine ha pagato. I gol in Champions che mancano? Non c’ spiegazione, dal divano è tutto più facile da commentare. Il calcio è così, oggi sbagli e domani fai gol. In Champions non abbiamo ancora segnato, ma questa vittoria per noi oggi è fondamentale".