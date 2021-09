Dzeko a ITV: “Facile giocare con grandi giocatori, Correa ci farà divertire”

"Nel secondo tempo sicuramente abbiamo fatto vedere quanto è forte questa squadra", ha assicurato il bosniaco

In gol oggi nella rimonta vincente sul campo della Fiorentina, Edin Dzeko analizza così il successo di oggi ai microfoni di Inter TV: "Sto benissimo, è importante aver vinto una partita molto, molto difficile dove soprattutto nel primo tempo abbiamo sofferto tantissimo. Nel secondo tempo sicuramente abbiamo fatto vedere quanto è forte questa squadra. Loro potevano fare magari un altro gol nel primo tempo, meno male che siamo rimasti in partita e poi in tre minuti siamo riusciti a ribaltarla. Anche loro sono calati un po’ dopo il primo tempo”.