Dzeko a InterTV: “Quando sono entrato ho detto a Vidal che dovevamo spaccare tutto”

L'analisi del giocatore nerazzurro ai canali ufficiali del club

Stefano Bertocchi

Dopo il triplice fischio del Mapei Stadium, Edin Dzeko analizza la prestazione dell'Inter ai microfoni di InterTV: "Il mister ci dice sempre che non possiamo giocare tutti, abbiamo tanti giocatori forti. Anche quando entri devi dare tutto e noi oggi l'abbiamo fatto, la partita era importante" esordisce il bosniaco.

Sei gol 7 giornate, come Ronaldo il Fenomeno al suo primo anno all'Inter.

"Fa piacere, ma l'Inter mi ha preso per questo. So che posso dare ancora tanto, è il mio lavoro e cerco di dare il massimo anche quando entro in campo. Bisogna sempre aiutare la squadra".

Cosa ti ha detto Inzaghi prima di entrare in campo?

"Penso niente. Non ci ha detto niente, ma il mister ci dice sempre che chi è in panchina è importante come chi gioca dal 1'. Quando siamo entrati ho detto a Vidal che dovevamo entrare a spaccare tutto e l'abbiamo fatto".

Ora la sosta. Che bilancio fai di questa prima parte di campionato?

"C'erano tante partite, in campionato possiamo essere contenti ma in Champions potevamo fare di più. L'avremmo meritato, ma ora guardiamo avanti. Ora qualcuno ora si riposerà, altri no, poi penseremo alla Lazio".