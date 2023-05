Grande soddisfazione in casa Inter dopo il successo per 2-0 nella semifinale d'andata di Champions League contro il Milan, una gioia raccontata anche da Edin Dzeko ai microfoni di Inter TV nel post-partita: "Il goal? Era una situazione preparata, ho ricevuto una bellissima palla su calcio d'angolo ed è andata bene. La squadra ha fatto benissimo, una semifinale del genere non capita ogni anno. Eravamo carichi e si è visto sin dai primi minuti, magari avremmo potuto fare anche il terzo ma va bene. Continuiamo così, manteniamo alta la concentrazione anche al ritorno perché ci mancano ancora 90 minuti per realizzare un sogno”.