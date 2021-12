Dzeko a DAZN: “C’è la mano del mister, ma siamo noi ad entrare in campo”

Le parole di Dzeko prima di Inter-Torino

Dopo aver già espresso le sue sensazioni pre-gara ai canali ufficiali del club, Edin Dzeko si presenta anche ai microfoni di DAZN, dove parla così dell'ultimo match dell'anno. "In campo penso si veda il nostro gioco. Vero che siamo liberi ma non di fare ciò che vogliamo. C'è sicuramente una una grande mano del mister tutti ma dobbiamo essere noi bravi a interpretare la partita, trovare gli spazi per fare la differenza e lo facciamo".