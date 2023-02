La scelta di venire a Roma si è rivelata giusta?

"Lo sapevo dal primo giorno. Sapevo che la scelta che ho fatto, insieme alla mia famiglia e le persone che lavorano per me, per come il mister e Tiago mi hanno cercato non ho avuto dubbi. Il calore che mi ha dato la città dal mio arrivo, come mi hanno accolto i compagni… Mi hanno spinto sempre a dare qualcosa in più. Ma magari sono sempre forte allo stesso modo e tu pensi che sia diverso (ride, ndr)".