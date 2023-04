"La gente qui è caldissima e sentire l’inno prima della partita è qualcosa di unico. Viverlo è come stare di fronte a un’opera d’arte". Lo ha detto Paulo Dybala, intervistato da DAZN. "Quando Pinto ci ha contattato ed è emersa questa possibilità mi sono venute in mente queste cose come i film su Roma, la maschera del Gladiatore, non potevo non pensarci. Mi sono detto che dovevo fare qualcosa in questa città - ha raccontato l'attaccante argentino -.

Mourinho? Ha un’immagine e un potere importante per tutto quello che rappresenta. Lui è molto bravo quando parla e quando vuole entrare dentro qualcuno. Ho sentito un feeling speciale, è difficile trovare qualcuno che ti dica le cose in faccia in modo sincero. Quasi tutte le cose che ti dice poi in campo succedono. D’altronde ha vinto quasi in tutte le squadre che ha allenato".