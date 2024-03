Shpëtim Duro, tecnico albanese dello Struga in Macedonia del Nord, è stato intervistato dall'emittente SuperSport dove ha detto la sua sulle scelte che il ct della Nazionale Syvlinho deve operare in vista dell'Europeo in Germania: "Sylvinho deve convocare tutti i giocatori che hanno contribuito alla qualificazione. E penso che lo farà. Mi dispiace che Daku e Muja non ci siano, ma potrebbero esserci all'Europeo. Anche se non convocasse Rey Manaj, capiremmo tutti perché non viene visto che c'è Armando Broja, che pur non giocando è l'attaccante del futuro. Situazione difficile".

Duro riconosce a Sylvinho un altro grande merito, oltre a quello della qualificazione: "Ha costruito la colonna portante di questa Nazionale con gente come Mitaj, Bajrami, Ramadani, Kristjan Asllani e Asani. Questo è un altro grande risultato".