Durica: “Skriniar via dall’Inter? Se rivincesse lo Scudetto, potrebbe pensarci”

L'ex Nazionale slovacco: "Milan tra i migliori d'Europa, credo che nutra l'ambizione di misurarsi in un altro campionato"

Intervistato da Sport.sk, Jan Durica, ex difensore della Nazionale slovacca, ha parlato in termini lodevoli dell'Inter e soprattutto del suo connazionale Milan Skriniar: "Le prestazioni di Milan e di tutta la squadra sono ottime. Non hanno subito la partenza di Romelu Lukaku, hanno tutto il necessario per difendere il titolo. E secondo me ce la possono fare". Skriniar che si è rilanciato alla grande dopo un momento di difficoltà vissuto nel periodo di Antonio Conte e del passaggio alla difesa a tre: "Gli allenatori mi hanno escluso più volte e non sempre te lo spiegano, a volte non è nemmeno colpa tua. Milan ha vissuto un momento difficile per la prima volta in quel periodo. Dipende sempre da cosa impari da questa situazione e da come ti riprendi. Milan ha stretto i denti, ha lavorato su se stesso e ha riguadagnato il suo posto nel gruppo. E poi, chi lo avrebbe mai detto inizialmente che sarebbe diventato così importante nell'Inter? Si tratta sempre di una persona disposta ad ascoltare; ha alzato l'asticella e la sua testa non è pronta per stare in panchina. Sa cosa vuole ottenere e lo fa. Non è il tipo che si accontenta di un successo parziale. Come ogni giocatore di calcio, ha delle carenze e deve lavorare per eliminarle o coprirle".