"Lo Stoccarda ha un difensore classe 98' simile a Milan Skriniar. Non stiamo parlando di giocatori al di sopra della media, non è Samuel. Vedi anche Renan, classe 2002, di origini brasiliane, è un ottimo prospetto per il futuro. Condivido le parole di Moratti.

Quando un calciatore non rinnova e passano giorni o mesi, significa che non è intenzionato" ha detto l'agente di mercato, Sabatino Durante, intervenuto sulle frequenze di 1 Station Radio dove ha parlato della situazione che riguarda lo slovacco e dell'eventuale post-Skrigno. "L'Inter è una grande squadra, ma sul mercato deve comportarsi come una provinciale per la propria liquidità, poiché deve necessariamente vendere. Zhang telefona tutte le sere per sapere se Dumfries sia stato venduto o meno. La situazione delle squadre italiane è questa. Il calcio in Italia svolge anche una funzione sociale, ma essendo così indebite, dovrebbero pagare i dirigenti, non i semplici cittadini del tessuto sociale".