News.Superscommesse.it ha intervistato Sabatino Durante, impegnato in uno dei suoi viaggi di lavoro in Sudamerica. In quest’intervista il noto intermediario di calciomercato ha detto la sua sulle voci di questa prima parte di primavera, trattando anche il tema del rinnovo in nerazzurro di Lautaro Martinez: "Firmerà il rinnovo con i nerazzurri. Il calciatore ha deluso in certe partite clou, come in finale la stagione scorsa con il Manchester City, in questa contro l’Atletico Madrid e la Juventus. All’Inter ha comunque il suo trono nel presente e nel futuro, quindi non andrà da nessuna parte. Invece di cercare avventure in altre squadre e magari rischiare di fare la panchina, come accade ad esempio con la nazionale argentina, almeno finché ci saranno Di Maria, Messi e Julian Alvarez, resterà a Milano dove è amatissimo. Le condizioni per smussare gli spigoli della trattativa di rinnovo ci sono tutti”.