"Io credo che ci sono delle squadre che hanno bisogno di spendere. Il Napoli è chiaro che venderà dei big e poi sarà chiamato a rifondare la squadra. Anche il Milan investirà qualcosa. Mentre altre squadre, come per esempio Juventus e Inter, hanno un budget molto basso e, quindi, dovranno vendere per saldare i conti e solo dopo acquistare". A fare il punto sulle possibili mosse dei top club di Serie A sul mercato è Sabatino Durante.

Contattato da Notizie.com, l'agente FIFA e uno dei principali intermediari del mercato sudamericano, ammette di aver consigliato diversi giocatori anche in Italia, raccontando qualche curiosità sulle scelte dell'Inter: "Se ho qualche sudamericano da consigliare? L’ho già fatto, ma in Italia abbiamo un problema: quello dello slot degli extracomunitari, che ormai è una cosa retrograda. Per esempio l’Inter quando ha preso la prima volta Lukaku, poteva andare in Brasile e portare in Italia Vinicius e Rodrygo ad una cifra inferiore. Ma capisco che in quel momento investire su due ragazzi giovani non era facile perché ti occupavano lo spazio per gli extracomunitari".