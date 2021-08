Dumfries, un video per ricostruire il viaggio da Rotterdam a Milano

L'esterno olandese ha pubblicato una clip dei momenti precedenti all'imbarco verso la sua nuova città

La sensazione è che Denzel Dumfries darà molte soddisfazioni ai propri follower. Dopo i post dedicati ai tifosi del PSV Eindhoven e quelli per l'Inter e gli interisti, l'esterno olandese ha pubblicato un breve video che ricostruisce le ore precedenti la sua partenza da Rotterdam (il barbiere, i selfie con i passanti, le videochiamate), volo compreso, fino al suo arrivo a Milano con vista San Siro. Non si può negare che il nuovo arrivo sia davvero entusiasta per questa avventura.