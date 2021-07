Dumfries saluta Rosario: “I tifosi non ti hanno dato il giusto merito”

Messaggio dell'esterno all'ex compagno passato al Nizza: "Hai dato tutto, sei un top player"

In attesasi scoprire quello che sarà il suo futuro, Denzel Dumfries non le manda a dire ai tifosi del PSV che nelle scorse ore avevano attaccato i compagni di squadra Donyell Malen, acquisto da poco ufficializzato dal Manchester United e Pablo Rosario, passato al Nizza. È proprio sul nuovo giocatore del Nizza che Dumfries ha preso le parti su Instagram utilizzando toni piccanti nei confronti dei suoi stessi supporters: "Grazie per i bei anni insieme. Hai sempre dato il 100% per il PSV e sei sempre stato una persona stimata. Secondo me, certi tifosi non ti hanno mai dato il giusto merito che ti spettava. Sono sicuro di parlare a nome di tutta la famiglia del PSV: sei un top player, grazie di tutto".