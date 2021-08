Dumfries saluta il PSV: “Dico addio a una famglia, tre anni meravigliosi”

Il laterale olandese sui social si congeda dai tifosi del PSV Eindhoven

Attraverso i propri social, Denzel Dumfries saluta così il PSV: “È arrivato il momento di dire addio dopo tre meravigliose stagioni con la famiglia del PSV. Nel corso di questi ultimi tre anni abbiamo avuto i nostri up and down, ma in ogni sfida e successo siamo rimasti insieme. Grande a tutti i tifosi per aver resto questa esperienza davvero speciale”.