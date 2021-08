Dumfries saluta il popolo del PSV: “Saremo sempre una famiglia”

L'esterno olandese ha voluto salutare tutto l'ambiente della sua ex squadra con parole d'affetto

Serata intensa ieri per Denzel Dumfries, che dopo aver seguito la nuova squadra, l'Inter, a Monza senza però giocare, è stato annunciato ufficialmente come nuovo calciatore nerazzurro con tutti gli annessi e connessi del caso. L'esterno olandese ha voluto poi salutare tutto il popolo del PSV attraverso il suo canale Facebook: "È arrivato il momento di salutarci dopo tre fantastiche stagioni. Voglio ringraziare enormemente la mia famiglia del PSV per tutto il supporto e l'amore in questi anni. Per questo non sono cresciuto solo come giocatore ma anche come persona fuori dal campo. Negli ultimi tre anni abbiamo avuto i nostri alti e bassi, ma in ogni sfida e successo siamo rimasti uniti. Abbiamo mostrato a tutti perché questo club è così speciale. Un ringraziamento particolare ai miei fantastici compagni di squadra, ai membri dello staff e agli allenatori. Il PSV è un grande club, un club speciale e un club affettuoso... Siamo una famiglia e lo saremo sempre. Voglio davvero ringraziare i fan per la grande energia e lo spirito positivo che hanno reso questa esperienza davvero speciale. Ora che siete tornati negli stadi, vi auguro tutto il divertimento di guardare la squadra giocare. Continuate a tifare, continuate a cantare e continuate a sostenere. Grazie di tutto!".