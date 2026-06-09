"Dallo Smitshoek al Santiago Bernabéu". Comincia così il messaggio di complimenti rivolto a Denzel Dumfries, per l'ormai imminente passaggio al Real Madrid, pubblicato sulla pagina Instagram del primo club in cui il laterale dell'Inter ha mosso i primi passi nel calcio

"Per 8 anni ha calcato i nostri campi da gioco nelle giovanili, sognando i massimi livelli e muovendo i primi passi nel calcio proprio al Smitshoek - si legge ancora -. Oggi, Denzel Dumfries approda al Real Madrid. Un traguardo meraviglioso in una carriera già di per sé impressionante e un'ispirazione per tutti i giovani che si allenano e giocano con noi ogni settimana. I sogni iniziano da qualche parte. Per Denzel, sono iniziati qui, al vv Smitshoek. Siamo incredibilmente orgogliosi di ciò che ha raggiunto e ti auguriamo buona fortuna a Madrid!". Parole gradite a Denzel che ha risposto prontamente con un 'Grazie mille'.

Quando l'affare andrà ufficialmente in porto, secondo le percentuali previste dai regolamenti, Il VV Smitshoek, in qualità di club formatore dovrebbe ricevere 400.000 euro, pari al 2% della cifra del trasferimento pagata dal Real Madrid all'Inter.