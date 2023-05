Protagonista dell'ultima puntata di 'Footsteps', format targato Recast, Denzel Dumfries ha raccontato il suo primo gol segnato con la maglia nerazzurra: "Alessandro Bastoni mi ha fatto un bel cross, io sono andato di testa e ho segnato - il ricordo dell'olandese -. È stato il mio primo gol del mio periodo qui, è stato molto importante per me e per la mia fiducia. Un bellissimo momento".