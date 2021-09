Dumfries festeggia le 25 presenze in Oranje, l’Olanda: “Una notte speciale”

La Nazionale olandese si complimenta con l'interista per il traguardo raggiunto

Sono 25 le presenze complessive con la maglia dell'Olanda per Denzel Dumfries, titolare nel 4-0 di ieri contro il Montenegro. Il traguardo centrato dall'interista con la sua Nazionale non fa mancare i complimenti social degli Oranje: "Una notte speciale per il nostro terzino. Congratulazioni, Denzel!" si legge su Instagram.