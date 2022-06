Autore di uno dei due gol dei Paesi Bassi nella partita pareggiata ieri contro la Polonia, l'esterno dell'Inter Denzel Dumfries ha raccontato così la rete segnata, che è valsa il definitivo 2-2: "È stata una buona palla in profondità data da Nathan Ake, dopo un bello spunto di Steven Bergwijn, poi è arrivata a me. Qualcuno ha colpito ancora il pallone, ma un gol è un gol. Sono contento". Purtroppo, gli Oranje non sono riusciti a portare a casa la vittoria: "Un disastro? No, un momento di apprendimento sulla strada per il Qatar. Porteremo con noi lo spirito di squadra e lo spirito combattivo, che è stato fantastico nel secondo tempo", ha aggiunto Dumfries.