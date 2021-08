Dumfries all’Inter, Sainsbury si congratula: “Vai in un bellissimo club”

La meteora australiana è intervenuta commentando il trasferimento dell'esterno destro olandese in nerazzurro

All'Inter fu una vera e propria meteora Trent Sainsbury, il difensore australiano arrivato all'Inter in prestito dal Jiangsu Suning nel gennaio del 2017 e restato in nerazzurro solamente 6 mesi. Sotto al post Instagram di Dumfries in cui si dice emozionato nell'approcciare una nuova avventura con i Campioni d'Italia, il difensore australiano ha commentato: "Congratulazioni compagno, vai in un bellissimo club".