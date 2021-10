Dumfries a ITV: “Sto bene a Milano, il prossimo obiettivo è segnare per l’Inter”

"Abbiamo un’ottima rosa con grande qualità, ma abbiamo anche molto rispetto per i nostri avversari di oggi che sono molto forti", ha aggiunto

A pochi minuti dal fischio d'inizio di Lazio-Inter, ai microfoni di Inter TV è Denzel Dumfries a presentare il big match dell'Olimpico: “La Lazio è un’ottima squadra, io però ho molta fiducia nei miei compagni - ha esordito -. Abbiamo un’ottima rosa con grande qualità, ma abbiamo anche molto rispetto per i nostri avversari di oggi che sono molto forti. Il gol in Nazionale? È sempre bello giocare in Nazionale, ho anche segnato e sono felice per questo. Ora il mio prossimo obiettivo è fare gol per l’Inter".