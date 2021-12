Dumfries a ITV: “Prestazione che deve darci fiducia, ora testa al Cagliari”

"Vogliamo tre vittorie prima della sosta natalizia, stasera abbiamo messo in difficoltà il Real", ha aggiunto

Delusione in casa Inter per il ko subito in casa del Real Madrid. A Inter TV è Denzel Dumfries a commentarlo: "Penso che soprattutto nel primo tempo abbiamo avuto delle buone occasioni, abbiamo messo in difficoltà il Real. Purtroppo non siamo stati abbastanza cinici sotto porta e dopo il rosso è stato ancora più difficile. Penso che stiamo crescendo come squadra, ovviamente questa sera è arrivata una sconfitta, ma dobbiamo prendere fiducia da questa prestazione. Ora abbiamo il Cagliari, siamo completamente concentrati su questa partita. Sappiamo che dobbiamo vincere le tre gare che mancano fino alla sosta di Natale".