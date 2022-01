Dumfries a ITV: “Il Venezia ha cambiato modulo per affrontarci. Ottimi 3 punti”

Le considerazione dell'esterno destro di Inzaghi a InterTV

Dopo il successo preziosissimo sul Venezia, Denzel Dumfries commenta alla tv di casa i tre punti di stasera. "Penso che ormai sono qui da tempo e so cosa devo fare in campo. Abbiamo sviluppato una buona manovra e alla fine abbiamo vinto. Il Venezia? Complimenti a loro, hanno cambiato sistema di gioco per affrontarci, ma la cosa importante è che abbiamo vinto proprio prima della sosta".