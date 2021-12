Dumfries a ITV: “Il gol un po’ me lo aspettavo, mi sono sacrificato”

"Tutto il gruppo era molto felice per il mio gol. L'italiano? Prima voglio impararlo bene", ha aggiunto

Denzel Dumfries , autore del 3-0, parla così a Inter Tv per commentare la netta vittoria dell'Inter all’Olimpico contro la Roma: "Aspettavo questo gol da tempo, è bello segnare per l’Inter. È stata una partita molto importante, soprattutto per la vittoria, e speriamo di continuare così. Una dedica per il gol? Aspettiamo un altro figlio, quindi lo dedico a lui e alla mia ragazza".

E ancora: "Il salvataggio prima del gol è stato molto importante, mi sono sacrificato per la squadra e con il corpo ho bloccato la palla. Il gruppo era molto felice per me, un po' me lo sentivo che avrei segnato e alla fine è andata bene. Ho festeggiato con tutta la squadra. Prima di parlare in italiano voglio imparare bene la lingua, ma la cosa più importante è 'Forza Inter'”.