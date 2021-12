Dumfries a ITV: “Ho avuto up and down ma sto migliorando. Posso fare meglio”

Il commento post-gara dell'ex PSV ai microfoni di Inter TV

Dopo qualche up and down di troppo, come lo stesso giocatore ha ammesso ai microfoni di Inter TV, Denzel Dumfries è tornato titolare questa sera contro lo Spezia, disputando una partita che commenta così: "La cosa più importante era portare a casa il risultato, siamo stati molto bravi e forti. Abbiamo segnato un bellissimo gol per sbloccare la gara, poi Lautaro è stato molto lucido a segnare il rigore. E siamo tutti molto felici".

"Sono consapevole di aver avuto up e down da quando sono arrivato, soprattutto all'inizio. Io sono sempre molto severo con me stesso e sono il primo a dirlo quando non faccio bene, ma adesso mi sento bene. Ho fatto qualche gara in cui non ho giocato benissimo, ma so che posso giocare meglio. Mi sto ambientando sempre meglio, cerco sempre di migliorare e adesso mi trovo bene. I miei compagni mi aiutano tantissimo, specialmente Stefan, Edin, ma davvero tutti. Ovviamente la cosa importante per me è vincere".