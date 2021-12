Dumfries a ITV: “Possiamo crescere ancora, abbiamo un grande futuro davanti”

"Oggi la gara poteva complicarsi se avessimo sottovalutato l'avversario, non è stato così", ha aggiunto l'olandese

Denzel Dumfries, autore del gol numero 100 per i nerazzurri nell’anno solare, commenta così a Inter TV il match vinto per 5-0 contro la Salernitana: "Penso che abbiamo fatto vedere cose buone come squadra, abbiamo giocato benissimo sia con la palla che senza, è stata una partita fantastica sia a livello personale che come team. Sapevamo dall’inizio che oggi poteva andare male se avessimo sottovalutato l’avversario, invece siamo stati concentrati, abbiamo giocato come al solito e il resto è venuto da sé. Possiamo contare su giocatori di grande esperienza che hanno trascinato gli altri. In cosa possiamo migliorare? Possiamo crescere come squadra, abbiamo un grande futuro davanti. A volte perdiamo un po’ il controllo della palla in difesa, ma fa parte di un atteggiamento di squadra che comunque funziona bene. Si può comunque sempre crescere".