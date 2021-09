Dumfries a Inter TV: “Prestazione eccezionale, avevo bisogno di una gara così”

Il commento dell'esterno nerazzurro dopo Inter-Bologna

"Prestazione eccezionale, ovviamente sono felice anche per l'assist: bagnare l'esordio da titolare fa sempre piacere". Dopo il triplice fischio del match contro il Bologna, Denzel Dumfries interviene a Inter TV per analizzare a caldo la positiva prestazione dell’Inter nella vittoria per 6-0 nell'anticipo di San Siro.