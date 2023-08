Dopo la vittoria contro il Cagliari grazie anche a un suo gol, Denzel Dumfries parla anche ai microfoni di Sky: "Dobbiamo essere più concentrati e concedere meno gol facili all'avversario, cosa che la scorsa stagione capitava. La competizione con Cuadrado? Mi piace, ogni partita dobbiamo lottare per il posto. Lui ha esperienza, è diverso da me ma mi piace questa competizione.

Ci siamo parlati tra di noi e ci siamo detti che non potevamo fare partite da 9 e partite da 4, dovevamo essere più lineari. Lukaku alla Roma? Grande giocatore e ho rispetto per lui, sono contento che abbia un nuovo club e spero non ci segni contro. Non ho problemi con lui, la scorsa stagione abbiamo condiviso bei momenti".