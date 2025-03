"Dobbiamo avere tanta concentrazione, i quarti sono un nostro obiettivo. È importante, siamo pronti per domani". Lo dice Denzel Dumfries, intercettato anche da Inter TV alla vigilia dell'ottavo di ritorno di Champions League contro il Feyernoord.

Van Persie ha parlato di un Feyenoord aggressivo, voi che atteggiamento vi aspettate?

"È normale, loro devono segnare: avranno energia, dovremo avere concentrazione per essere pronti".

La solidità difensiva è la vostra forza?

"È una grande forza per noi, abbiamo grandi difensori. L'importante è difendere ogni partita".

Van der Meyde ti ha definito come uno dei più sottovalutati. Ti ritrovi in queste dichiarazioni?

"Lui è un mio amico in Olanda, però io non mi preoccupo molto di ciò che gli altri dicono su di me. Lavoro molto duramente per migliorare e questa è la cosa che conta. È comunque una cosa bella che ha detto per me, è una bella persona"