"Il Bologna è un avversario difficile da affrontare, ci siamo sfidati due volte in questa stagione, anche in Coppa Italia. Siamo focalizzati su questa partita, non pensiamo all'Atletico Madrid perché questo è un match importante nel nostro percorso in campionato. Dobbiamo mantenere alta la concentrazione". Così Denzel Dumfries nell'intervista flash di DAZN nel pre-partita di Bologna-Inter.