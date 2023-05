Un fiume di parole Denzel Dumfries dopo la vittoria di ieri dell'Inter contro il Milan, che vale il viaggio per la finale di Istanbul. L'esterno olandese dell'Inter si è concesso ai microfoni di BT Sport: "Cosa ci ha fatto vincere? Penso che abbiamo una squadra con molta esperienza, molto difficile da battere. Siamo stati molto compatti, nei big match di questa stagione abbiamo sempre dimostrato di essere pronti a lottare e soffrire. Abbiamo fatto una grande campagna europea e adesso andiamo a Istanbul per vincere la Champions. Siamo già concentrati nell'ottenere questo obiettivo".

Dumfries si sofferma anche su Rafael Leao:

"Penso sia un ottimo giocatore, l'ho affrontato spesso perché abbiamo giocato tanti derby anche la passata stagione. Ho molto rispetto per lui, ma come ho detto prima siamo una squadra molto forte".

Chi vuoi affrontare in finale?

"Vedremo chi ci sarà, la cosa non ci coinvolge. Siamo concentrati su noi stessi".

Cosa significa questo traguardo per il club?

"Per noi è un grande obiettivo, ma ora che siamo in finale dobbiamo puntare a vincerla. Questo è l'obiettivo principale".