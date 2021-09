‘Due maglie in più’: Zanetti in campo con i giovani dell’IPM Beccaria

L'ex capitano dell'Inter ha preso parte all'iniziativa del CSI Milano in collaborazione con l'istituto penale minorile Beccaria e con il Comune di Milano

C'era anche Javier Zanetti tra i protagonisti dell'evento 'Due maglie in più' , l'iniziativa del CSI Milano in collaborazione con l'istituto penale minorile Beccaria e con il Comune di Milano, andata in scena presso il centro sportivo M6 di Milano.

"Una serata che ha visto in campo sei squadre: una del CSI, una in rappresentanza del Comune di Milano, una degli agenti di Polizia penitenziaria dell'IPM Beccaria, una della Polizia locale e, infine, una in rappresentanza del Centro Sportivo M6. Ogni squadra ha visto scendere in campo anche un giovane detenuto dell'istituto penale minorile Beccaria" spiega Inter.it.