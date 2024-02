Tra i migliori in campo venerdì sera nel successo schiacciante dell'Inter sulla Salernitana, Carlos Augusto è stato capace di fornire due assist, per i gol di Marcus Thuram e Lautaro Martinez, eguagliando un record che durava addirittura dal 21 dicembre 2011. L'ex Monza, infatti, ha raggiunto Yuto Nagatomo diventando il secondo giocatore negli ultimi 13 anni di storia nerazzurra a fornire due assist in una partita di Serie A.