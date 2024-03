Intevenuto nel podcast 'Kick Off' del quotidiano olandese De Telegraaf, il noto giornalista olandese Valentin Driessen scioglie la questione su chi deve essere il terzino destro della Nazionale di Ronald Koeman: "Per me la discussione non esiste affatto, perché Denzel Dumfries è semplicemente il primo della lista: gioca nell'Inter, arriva da una finale di Champions League ed è a un livello molto più alto rispetto a Jeremie Frimpong. Frimpong è un bel corridore del Bayer Leverkusen, questo è tutto. Giudichiamolo così. Quando Dumfries si infortuna, entra in scena lui; nulla di più semplice".