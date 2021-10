Driessen (Telegraaf): “Ajax-Onana, niente rinnovo: il 1° luglio sarà dell’Inter”

Il giornalista: "Marc Overmars sa che ha un accordo con un'altra società"

André Onana diventerà un giocatore dell'Inter dal prossimo 1° luglio. Ne è convinto Valentijn Driessen, giornalista del De Telegraaf vicino alle vicende di casa Ajax, che è tornato a parlare della situazione del portiere camerunese. "Ha effettivamente firmato con un altro club. Non so quale, ma sicuramente è l'Inter: le voci sono molto forti - le sue parole -. Onana ha fatto sapere che vorrebbe prolungare, ma Marc Overmars sa che ha già un accordo con un'altra società. Quindi sicuramente non rinnoverà".