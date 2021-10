Driessen: “Overmars irritato con Onana. Ma credo che l’Ajax sistemerà tutto”

Il giornalista del De Telegraaf: "Non si può andare contro gli interessi dell'Ajax. Overmars vedrà ancora lui e l'agente"

Valentijn Driessen, giornalista del De Telegraaf vicino alle vicende di casa Ajax. ha commentato le parole dei giorni scorsi di Marc Overmars, ds dei Lancieri, a proposito delle difficoltà per il rinnovo del portiere André Onana, indicato come prossimo al trasferimento a parametro zero all'Inter: "Ho visto anche io quell'intervista, si notava la frustrazione e l'irritazione di Overmars nei confronti di Onana. Overmars però era altrettanto frustrato con Brian Brobbey e ha appena giocato. Ci sarà senza dubbio un'altra conversazione tra lui, Onana, il suo agente ed Erik Ten Hag e poi le incomprensioni saranno appianate. Non si può andare contro gli interessi dell'Ajax e penso che sia nell'interesse della società renderlo arruolabile. Potrebbe essere una decisione costosa se si decidesse di non schierarlo a causa di una faida personale".