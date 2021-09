Dreyfus, CEO Socios: “I club hanno bisogno dei fan. Tecnologia fondamentale”

Parola al CEO di Socios.com: "Con la tecnologia il tifoso passa da essere un fan passivo a un fan attivo"

Nel corso del World Football Summit, in particolare durante l'evento di "Monetisable Digital Assets: The next big innovation in sports", Alex Dreyfus, CEO di Socios.com, piattaforma di engagement sponsor di maglia dell’Inter, ha spiegato in cosa consiste l'operato e la mission della piattaforma di cui sopra. "Quello che noi facciamo è molto semplice - ha spiegato -, aiutiamo i club a creare engagement e a monetizzare i propri fan. Siamo partiti due anni fa con poche società, mentre ora siamo arrivati ad avere accordi con 60-70 club. Tutti i tifosi sono veri fan, anche se abitano lontano e anche se può capitare che comprino prodotti contraffatti. Questo non li rende meno appassionati di altri. I club hanno bisogno che le loro fan base globali crescano, non hanno bisogno solo dei tifosi tradizionali. La tecnologia è importante soprattutto per creare un nuovo tipo di relazione con i club. Il tifoso passa da essere un fan passivo a un fan attivo".