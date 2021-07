Dreyfus, Ceo Socios.com: “Inizia una nuova era per milioni di interisti”

Parla il dirigente del nuovo sponsor nerazzurro: "Per noi è un evento speciale, orgogliosi di rilevare uno spazio privilegiato"

Anche Alexandre Dreyfus, CEO di Chiliz e Socios.com, esprime la sua soddisfazione per il nuovo accordo di main sponsorship con l'Inter. Un'intesa che rappresenta un momento di svolta anche per la sua stessa azienda: "La nuova maglia dell'Inter è lo spazio perfetto per noi per promuovere l'inizio di questa partnership e costruire awareness sulle opportunità di innovazione e coinvolgimento create dal Fan Token $INTER. Questo è un evento speciale. È la prima volta in più di un quarto di secolo che sulla parte anteriore della maglia del club ci sarà un nuovo nome. Siamo molto orgogliosi di prendere questo spazio privilegiato per promuovere il lancio del Fan Token $INTER".