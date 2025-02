In occasione del derby di Vienna che metterà di fronte Rapid e Austria per la 18esima giornata di campionato domenica prossima, Aleksandar Dragovic è stato invitato a pensare alla possibilità di vedere Marko Arnautovic con la maglia dei Veilchen: "E' difficile portarlo all'Austria Vienna perché è stato un giocatore del Rapid in passato, quindi purtroppo devo deludere tutti i tifosi - ha raccontato il difensore Sky Sport Austria -. Vorrei vedere Marko andare al Rapid per batterlo. Ci sarebbero dei cartellini rossi!".