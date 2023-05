Intervistato da Sportitalia, Massimo Drago ha voluto dare un consiglio a Stefano Sensi per il prosieguo della carriera, visto che lo conosce bene per averlo allenato ai tempi del Cesena: "Se fossi in lui rimarrei al Monza, che diventerà secondo me è una società importante, come per esempio lo è l'Atalanta oggi: una proprietà forte con grandi ambizioni. Dopo questa stagione, se fossi un dirigente dell'Inter lo lascerei un altro anno lì", le sue parole.

Il problema, per Sensi, è sempre lo stesso, a prescindere dalla maglia che indossa: "Sì, i maledetti infortuni che lo accompagnano - spiega amareggiato Drago -. Lui era partito anche bene e giocando con continuità. Poi è stato bloccato nuovamente da alcuni stop. Potrà tornare sicuramente ai livelli che merita, sì. Non dimentichiamoci che è stato anche il perno della nazionale anche se non per tanto tempo: prima dell'Europeo era nella testa di Mancini. Sicuramente potrà tornare ai livelli che gli competono, a quelli che aveva all'Inter, per intenderci".