L'ex calciatore del Torino Diaw Doudou, interpellato da Sportitalia, ha parlato del caso Acerbi: "Dispiace perché successo alla persona sbagliata. Non conosco personalmente Acerbi, ma vedendo il suo vissuto, la carriera che ha fatto e sentendolo parlare nelle interviste mi sembra una persona intelligente, perbene, a posto. Però purtroppo queste cose succedono durante una partita. A me è successo con l’Atletico Roma. Feci un’entrata dura su un attaccante, il quale si rivolse a me dicendomi “Ne*ro di mer*a”. Rosso e squalifica per lui, io risi con l’arbitro, dicendo all’attaccante che era stato anche poco furbo a parlare così davanti al direttore di gara. Non facciamo finta di niente: succede in ogni categoria e anzi in quelle inferiori, lontano dalle telecamere, accade anche di più”.