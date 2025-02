Dopo la bella vittoria sulla Fiorentina, l'Inter si prepara ai prossimi appuntamenti del mese di febbraio. Si parte dalla trasferta di Torino, per poi affrontare due sfide casalinghe ravvicinate: sabato 22 febbraio il match di campionato contro il Genoa, martedì 25 i quarti di Coppa Italia contro la Lazio. L'Inter comunica attraverso il proprio sito ufficiale le modalità di acquisto dei biglietti di entrambe le gare.

Per la gara contro la squadra dell'ex Patrick Vieira, i tagliandi sono in vendita a partire da 25€, con riduzioni per Under16 disponibili per tagliandi di Primo e Secondo Anello. Per il match di martedì 25 febbraio contro i biancocelesti, invece, i biglietti sono in vendita, con tariffe dedicate ad Abbonati e Soci Inter Club.