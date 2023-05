Fiorentina-Inter, finale di Coppa Italia 2022-23, sarà "una partita tirata", per Luca Toni. "Entrambe vorranno cercare di mettere in bacheca il primo trofeo, come tutte le finali credo che saranno decisivi i giocatori più importanti e che la sfida verrà decisa dagli episodi", ha spiegato l'ex bomber viola ai microfoni del sito della Lega Serie A.

Come arriva la squadra di Italiano alla gara di domani?

"Con entusiasmo, sono in finale anche in Conference. Grande merito va a Vincenzo Italiano che ha fatto un grandissimo percorso e insieme alla squadra ha regalato alla piazza la possibilità di festeggiare non uno, ma due trofei dopo tanti anni".

E l'Inter?

"Idem, deve giocarsi la finale di Champions con il City e vincere aiuta a vincere. L’Inter è più abituata a giocarsi partite del genere, la Fiorentina meno, quindi forse soffrirà un po’ di più la tensione".