Dopo la proposta a Inzaghi, Keita può finire in Liga: Valencia sempre più vicino

Gli spagnoli trattano per l'acquisto a titolo definitivo. A giugno l'attaccante si era proposto al tecnico per tornare all'Inter

Dopo l'anno in prestito alla Sampdoria Keita Baldé potrebbe fare tappa in Liga. Come riporta Sky, l'attaccante classe 1995 di proprietà del Monaco sarebbe sempre più vicino al Valencia, che continua a trattare con il club transalpino per l'acquisto a titolo definitivo, con un contratto di 4 anni già pronto per il giocatore. Ancora in corsa anche Fenerbahçe e Watford, anche se il Valencia rimane in pole position: se la trattativa con il Monaco si chiuderà in questo weekend, allora Keita potrebbe arrivare in Spagna già nella giornata di lunedì, così da sostenere tutto l'iter - visite e firma - che precede l'ufficialità dell'operazione. Ricordiamo che lo stesso Keita aveva approfittato lo scorso giugno di un incontro in vacanza a Capri con Inzaghi proponendosi per un ritorno all'Inter, ipotesi che però non è mai stata presa in considerazione dal club nerazzurro.