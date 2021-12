“Dopo il Triplete, la tripletta”: Mourinho rifiuta il Tapiro d’Oro dopo il ko con l’Inter

Lo Special One scappa via senza ritirare il premio di 'Striscia la Notizia'

Niente Tapiro d'Oro per José Mourinho, che dopo il pesante ko della sua Roma (3-0) contro l'Inter all'Olimpico rifiuta il premio di 'Striscia la Notizia'. "Dopo il Triplete c’è stata la tripletta. Dica la verità, ha perso apposta perché è ancora interista?" la provocatoria domanda di Valerio Staffelli, con lo Special One che questa volta è scappato via senza ritirare il premio.