Novità in casa Inter, dove anche il nerazzurrino Aleksandar Stankovic, centrocampista dell'Inter di Cristian Chivu che quest'anno si è pure guadagnato il posto nella Top 11 della stagione 2022/23 dei 'Primavera Best Awards', segue Federico Dimarco ed entra a far parte della scuderia Roc Nation Sport International. L'agenzia di proprietà del cantante americano Jay-Z è nota per curare anche gli interessi di immagine di Romelu Lukaku e Federico Dimarco, recente new entry che, a quanto pare, ha funto da apripista nel gruppo nerazzurro. A ufficializzare la cosa è la stessa agenzia che tramite Twitter annuncia: "Unisciti alla Roc family per una rappresentazione completa in campo e fuori campo. Benvenuto Aleksandar Stanković" si legge.

Joining the #RocFam for full on pitch and off pitch representation. Welcome Aleksandar Stanković pic.twitter.com/SzHfIDX795 — Roc Nation Sports International (@RocNationSI) June 26, 2023