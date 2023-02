Appena trentasei anni, ma internazionale dal 2015, Srdjan Jovanovic, arbitro serbo designato per la gara di andata degli ottavi di finale di Champions League tra Inter e Porto, dirigerà per la terza volta una squadra italiana in questo torneo: curiosamente aveva già arbitrato un incrocio tra un'italiana e una portoghese lo scorso 25 ottobre in occasione di Benfica-Juventus 4-3. L'altro precedente risale a Salisburgo-Milan 1-1 del 6 settembre. Prima volta con l'Inter per lui, che ha già diretto squadre italiane per otto volte: quattro vittorie, un pareggio e tre sconfitte il bilancio.